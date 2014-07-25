На Луганщине спецназовцы "Альфа" пытаются отбить у "Айдара" захваченных боевиков - СМИ

В городе Счастье Луганской области спецназовцы "Альфы" по приказу генерала пытаются отбить у бойцов батальона "Айдар" пленных террористов, среди которых и командир террористического отряда "Восток".

По данным источника ТСН.uа, в заложниках айдаровцев находятся военные ГРУ, много выходцев из Кавказского региона, а также экс-альфовец, командир террористического отряда "Восток".

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Источники сообщают, что приказ атаковать "Айдар" отдал украинский генерал, один из руководителей АТО на Луганщине, пользуясь тем, что сейчас комбат айдаровцев отсутствует в городе - он участвует в операции по зачистке населенных пунктов Лутигино и Григорова.

Командир "Айдара" Сергей Мельничук подтвердил ТСН информацию о штурме айдаровцев представителями спецподразделения и заявил, что пока он находится на передовой и отбивает нападения боевиков.

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Сейчас ожесточенный бой продолжается, бойцы "Айдара" пытаются удержать атаку альфовцев.

В свою очередь, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook опроверг информацию о штурме "Айдара".

"Про столкновение "Альфы" и "Айдара" - деза,... - написал он. - ...Может это недоразумение имеет вполне логичное объяснение. Без паники"