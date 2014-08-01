Порошенко не исключает амнистии для части сотрудников ”Беркута” и ”Альфы”
22:07, 01 августа 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко не исключает амнистии для части работников ”Беркута” и ”Альфы”.
Порошенко не исключает амнистии для части сотрудников ”Беркута” и ”Альфы”
Об этом он сказал в интервью журналистам украинских телеканалов.
”Часть работников ”Беркута”, часть работников ”Альфы” - они сейчас героически воюют на востоке. Я не исключаю, что по результатам их боевых операций мне придется принять решение об их амнистии”, - сказал Порошенко.
Он также сказал, что они ”кровью искупили свою вину”.
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