Порошенко не исключает амнистии для части сотрудников ”Беркута” и ”Альфы”

22:07, 01 августа 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко не исключает амнистии для части работников ”Беркута” и ”Альфы”.

Беркут


 

Об этом он сказал в интервью журналистам украинских телеканалов.

”Часть работников ”Беркута”, часть работников ”Альфы” - они сейчас героически воюют на востоке. Я не исключаю, что по результатам их боевых операций мне придется принять решение об их амнистии”, - сказал Порошенко.

Он также сказал, что они ”кровью искупили свою вину”.

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