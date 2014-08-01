Порошенко не исключает амнистии для части сотрудников ”Беркута” и ”Альфы”





Об этом он сказал в интервью журналистам украинских телеканалов.

”Часть работников ”Беркута”, часть работников ”Альфы” - они сейчас героически воюют на востоке. Я не исключаю, что по результатам их боевых операций мне придется принять решение об их амнистии”, - сказал Порошенко.

Он также сказал, что они ”кровью искупили свою вину”.