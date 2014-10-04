Хорошковский однозначно попадает под закон о люстрации - председатель СБУ

Об этом Наливайченко заявил сегодня в эфире ”Еспресо.ТВ”.

”Я думаю, что закон об очищении власти в отношении таких людей, если они будут задействованы (у власти)... Я думаю, что он точно подпадает под закон об очищении власти”, - сказал председатель СБУ.

Читайте такжеНаливайченко: 4 бывших офицеров СБУ арестованы за измену, 3 - в розыске Он напомнил, что после победы Виктора Януковича на президентских выборах, он лично написал заявление об увольнении с должности главы СБУ и, согласно законодательству, и.о. председателя службы тогда стал его первый заместитель - Хорошковский, утвержденный позже на посту.