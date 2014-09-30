Суд разрешил Хорошковскому баллотироваться в депутаты

Суд признал законной регистрацию кандидатом в народные депутаты Валерия Хорошковского несмотря на то, что он отсутствовал в Украине с 28 декабря 2012 года по 21 сентября 2014 года.

Об этом сообщил кандидат в народные депутаты Сергей Лещенко, который выступал в деле истцом, передает Украинская правда.

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"Суд по Хорошковскому проигран. В стране ничего не меняется. Браво, телефонное право", - написал Лещенко.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киевском апелляционном админсуде сегодня требовали отменить регистрацию Валерия Хорошковского кандидатом в народные депутаты. Иск в суд подали кандидаты от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко, Мустафа Найем и Светлана Залищук.

Как известно, Хорошковский был членом Кабмина Николая Азарова, но после конфликта с Януковичем его заставили продать свою долю телеканала "Интер" Дмитрию Фирташу и экс-главе АП Сергею Левочкину. После этого Хорошковский, по информации СМИ, постоянно проживал в странах ЕС.