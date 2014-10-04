Украина закупила высокоточное оружие для армии - Гелетей

Об этом заявил министр обороны Валерий Гелетей во время посещения предприятий ВПК в Запорожье, передает ТСН.

Кроме вооружения, руководитель армии анонсировал появление автоматизированных систем управления и связи.

"Мы уже закупили много высокоточного оружия и ту технику, которой у нас не было раньше - автоматизированные системы управления, системы связи и многое другое, чего нам раньше не хватало", - заявил Гелетей.

Читайте такжеМинистерство обороны тщательно проверит подготовку армии к зимнему периоду - Яценюк"Мы должны в ближайшее время переоснастить наши Вооруженные силы", - добавил министр обороны.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко объяснил, с какой целью он договаривался на саммите НАТО о поставках Украине высокоточного вооружения. В интервью ВВС HARDtalk глава государства сказал: «Вы должны понять, что это делается не для того, чтобы мы могли победить в этой конкретной войне. А для того, чтобы мы могли создать у себя европейскую систему безопасности».