Силы АТО под Дебальцево отбили у боевиков важную трассу на Харьков (карта АТО)
16:55, 04 октября 2014Политика
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Украинские военные взяли под контроль сверхважный инфраструктурный объект - трассу на Харьков.
REUTERS
Как сообщает ТСН, об этом свидетельствует карта Антитеррористической операции, которую сегодня обнародовал Информационно-аналитический центр СНБО.
Следовательно, силы АТО расширили горловину зоны контроля в районе Дебальцево: теперь ее центр проходит через Светлодарск и по трассе М03, стратегически важного направления Артёмовск-Славянск-Изюм-Харьков.
Читайте такжеВ ходе последних боев за донецкий аэропорт убиты 12 боевиковВ то же время в районе Попасной боевики установили контроль над н.п. Калиново и н.п. Васильевка-Петровское, которое находится между Ясиноватой и Горловкой.
Ситуация в зоне АТО по состоянию на 4 октября / rnbo.gov.ua
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