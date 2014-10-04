Силы АТО под Дебальцево отбили у боевиков важную трассу на Харьков (карта АТО)

Как сообщает ТСН, об этом свидетельствует карта Антитеррористической операции, которую сегодня обнародовал Информационно-аналитический центр СНБО.

Следовательно, силы АТО расширили горловину зоны контроля в районе Дебальцево: теперь ее центр проходит через Светлодарск и по трассе М03, стратегически важного направления Артёмовск-Славянск-Изюм-Харьков.

Читайте такжеВ ходе последних боев за донецкий аэропорт убиты 12 боевиковВ то же время в районе Попасной боевики установили контроль над н.п. Калиново и н.п. Васильевка-Петровское, которое находится между Ясиноватой и Горловкой.

Смотреть карту в лучшем качестве.