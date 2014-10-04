В Горловке боевики захватили типографию
10:09, 04 октября 2014Политика
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В Донецкой области в милиции зарегистрирован факт захвата в Горловке вооруженными лицами местной частной типографии.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.
Так, согласно оперативной сводке, в милицию обратился частный предприниматель с заявлением о том, что еще в июле группа неизвестных вооруженных лиц на ул. Ленина в г. Горловке, которая и сегодня остается оккупированная боевиками, захватила офис типографии с оргтехникой.
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В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство с предварительной квалификацией - ч. 3 ст. 187 (разбойное нападение, соединенное с проникновением в помещение) УК Украины.
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