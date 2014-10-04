В Горловке боевики захватили типографию

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативной сводке, в милицию обратился частный предприниматель с заявлением о том, что еще в июле группа неизвестных вооруженных лиц на ул. Ленина в г. Горловке, которая и сегодня остается оккупированная боевиками, захватила офис типографии с оргтехникой.

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В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство с предварительной квалификацией - ч. 3 ст. 187 (разбойное нападение, соединенное с проникновением в помещение) УК Украины.