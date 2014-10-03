В батальоне "Чернигов" заявили о покушении на заместителя командира

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил журналистам командир спецбатальона Роман Пыцкив.

По его словам, правоохранители на прошлой неделе задержали подозреваемого в организации заказного убийства заместителя командира спецбатальона.

Пыцкив подчеркнул, что Костюченко прошел Майдан и имеет правильную жизненную позицию - "это тот человек, которую трудно купить или запугать".

Читайте такжеГруппа бойцов "Чернигова" досрочно вернулась в зону АТО из отпускаКомандир спецбатальона также сообщил, что его заместитель сейчас находится в городе и намеревался принять участие в пресс-конференции, однако не смог из-за следствия. По его словам, Костюченко сейчас находится в отпуске, однако почти каждый день приходит в место расположения батальона.

Пыцкив исключил совершение покушения по каким-то личным мотивам или в связи с личной местью, а связывает исключительно с деятельностью в составе спецбатальона.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе правоохранители задержали жителя Чернигова, который подозревается в организации заказного убийства сотрудника правоохранительных органов. Мужчину задержали во время его встречи с лицом, выступавшим в роли потенциального исполнителя убийства. Во время этой встречи заказчик передал исполнителю данные о будущую жертву, пистолет с глушителем и патронами и задаток.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.