ПАСЕ признала наличие российских войск в Украине

Такое решение было принято на пленарном заседании ПАСЕ в четверг вечером, сообщает Украинская правда.

"Россия обеспечивает поддержку вооруженным повстанцам на Востоке Украины, включая прямое военное вмешательство в конфликт, о котором сообщается", - утверждает текст документа.

Ассамблея отдельным пунктом резолюции призвала РФ прекратить оказание любой военной поддержки повстанцам, отозвать свои войска с Востока Украины, а также от ее границ, а также воздержаться от любых действий, которые прямо или косвенно будут заострять ситуацию на Востоке Украины"

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Данных норм не было в исходном документе, подготовленном к сессии. Оба пункта были поданы группой депутатов во время подготовки к слушаниям и единогласно одобрены Мониторинговым комитетом ПАСЕ в четверг утром.

Эта спонтанность не позволила сторонникам России принять меры для "нейтрализации" данных норм документа.

Также ПАСЕ в данной резолюции подчеркнула незаконность аннексии Крыма Россией и призвала РФ отменить свое решение, вернув Крым в состав Украины.