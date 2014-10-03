The New York Times: Война императора Путина с правдой

Я провел большую часть лета в Москве, проходя мимо киосков, набитых футболками, на которых написано, в основном, «Давайте санкции», пишет Саймон Моррисон в своей статье «Война императора Путина с правдой», опубликованной на сайте газеты New York Times. В отместку за финансовые ограничения, которые наложил Вашингтон и Брюссель за вторжение Москвы в Украину, и которые создают много проблем при покупках с помощью иностранной карты, премьер-министр России Дмитрий Медведев, запретил импорт широкого круга американских и европейских продуктов. Ресторан «Макдоналдс» на Пушкинской площади был закрыт "по техническим причинам". А в другом шикарном супермаркете «Бахетле» два подростка сфотографировали печенье «Oreo»; ему, по-видимому, было поручено доложить о проникновении вражеских транс-жиров к властям.

В Украине умирают люди. Совершаются зверские поступки. Но в Москве конфликт носит иллюзорный, театральный характер. Рейтинг президента Владимира Путина высокий, и кризис позволяет сосредоточить внимание на истинном враге России: США.

Каждый день я слышал много выговоров от моих русских друзей и знакомых, которые не могли понять, почему Америка вмешивается в регион, который был когда-то частью Российской империи и, без сомнения (с их точки зрения), будет снова. Битва за Украину, как мне напомнили люди в возрасте от 30 лет до 80 лет, является следствием расширения НАТО на восток после распада Советского Союза, когда Россия была на коленях. Путин провел красную линию на границе между Польшей и Украиной; идея, что корабли НАТО - американские корабли – будут находиться в черноморских портах Крыма, казалась немыслимой.

Помните, что Крым был связующим звеном во многих войнах России на протяжении веков, в том числе в той, которую она проиграла в 1856 году. Чтобы понять, что происходит сейчас - понять президента Путина - нужно проявить историческое понимание этого унижения. Путин создает свое правление по примеру Николая I, которое включало имперскую экспансию, разгром восстаний и эксплуатацию сил агитации и пропаганды Российской Православной Церкви. Как и Путин, Николай I любил изображать себя сильным человеком, свободным от рационалистического материализма западных лидеров.

Все народы живут в своих собственных реальностях, и в путинской России, правда и факты могут показаться переоцененными и старомодными. Это задача средств массовой информации – создать иллюзии для поддержки имперской миссии президента.

В России большинство телеканалов работают под руководством и присмотром правительства, но средства и сообщения в России на самом деле не так уж и отличаются от других. Ностальгия по американской империи эпохи Рейгана, которая доминирует в правых СМИ в Соединенных Штатах находит свое отражение в ностальгии по советской власти среди россиян. И каждый вечер почти идентичные аргументы против администрации Обамы выходят на канале Fox News в Нью-Йорке и на Первом канале в Москве.

Партизанская риторика Шона Хэннити, Мэгин Келли, Билла О'Рейли и других комментаторов Fox обеспечивает тезисы для российских новостных программ "Время", "Вести" и "Сегодня". Россияне презирают политику правительства Соединенных Штатов, и программа "Fox & Friends" (Fox и друзья) создает впечатление, что американцы тоже [презирают].

То, что Путин действительно должен быть "президентом мира", как один освобожденный житель Крыма прокричал на российском телевидении, поддерживается восхищением, которое выразила ему Кимберли Гилфойл на Fox News в ток-шоу «The Five». В критике президента Обамы в прошлом месяце, она высказала пожелание, чтобы Путин или Биньямин Нетаньяху управляли США, даже если только в течение 48 часов, чтобы «сделать все правильно». Было бы огромным преувеличением сказать, что Роджер Эйлс, который управляет работой Fox, стал де-факто голосом Кремля, но это то, как работает пропаганда - через гротескное преувеличение. Плюс много повторов. И дешевая графика.

Москвич со здоровой памятью советского опыта напомнил мне, что пропагандистские войны – это не бои за правду, а бои за ложь, за более заманчивое, захватывающее вранье. Так что длинный конвой незаполненных грузовиков определенно привозил гуманитарную помощь от России в Восточную Украину, тем самым спасая младенцев от голода. Конечно же, повстанцы в Луганске служат более высокой цели, чем солдаты из Киева. «Бес», «Стрелок» и другие наемники в Украине, безусловно, относятся к военнопленным вежливо и профессионально. Они давали суп своим украинским пленникам, и разрешили им позвонить своим женам со своих мобильных телефонов.

В некоторых сюжетах Кремля, листва выглядела немного не по сезону, и многие видео взяты из YouTube. Я мог бы вытащить избитую академическую метафору и сравнить российское телевидение с кривым зеркалом в парке развлечений, за исключением того, что в Донецке нет поводов для веселья. Я должен был посетить этот город в Восточной Украине с населением почти один миллион людей, чтобы прочитать лекцию в Донецкой государственной музыкальной академии имени С.С.Прокофьева. Поездка была отложена в связи с угрозой похищения; в апреле пророссийские активисты объявили его Народной Республикой, отдельной от Киева, и жители Запада там не приветствовались. Даже если бы я проигнорировал бесконечные электронные письма от Государственного департамента, которые предупреждали американцев воздержаться от поездок в регион, посетить его все равно было бы трудно, так как Донецкий международный аэропорт имени Сергея Прокофьева больше не работает. Здание терминала – это обугленные руины.

Так что я остался в Москве, где оперный сезон многозначительно открылся 11 сентября произведением Прокофьева «Семен Котко». Герой оперы – солдат, «сын рабочих», ветеран Первой мировой войны, который должен защищать свою невесту, неграмотную мать, маленькую сестру и свиноферму от мародерства немцев. В 1939 году, когда Прокофьев закончил оперу, сталинские чиновники по культуре были заняты мобилизацией общественности на возможную войну против Гитлера. Но когда Советы подписали пакт о ненападении с нацистской Германией, анти-немецкие настроения были на короткое время табу. Все изменилось в 1941 году, когда внезапное нападение Гитлера застало армию Сталина врасплох.

Композитор, считающийся одним из величайших музыкальных гениев России, родился в Донецкой области в Украине. На недавнюю постановку произведения «Семен Котко» вдохновил текущий конфликт в этой стране [в Украине]. Как и Семен, российских «добровольцев» в настоящее время призывают защищать свою землю от захватчиков из-за рубежа: от НАТО. Как поясняет граффити на тротуаре перед отелем «Intercontinental» в Москве, «США и Брюссель являются спонсорами неофашизма [как в оригинале] в Украине». Так что лжи еще будет предостаточно.