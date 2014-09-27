Порошенко обнародовал тезисы "Стратегии 2020"

Программные положения опубликованы на официальной странице Администрации президента Украины в социальной сети Twitter.

В частности, согласно обнародованным данным, «Стратегия -2020» включает около 60 реформ и специальных программ, реализация которых позволит Украине войти в Топ-20 стран в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса, увеличить ВВП на душу населения до 16 тыс. долл. против нынешних 3900 долл. по версии рейтингового агентства Standard&poor's (в тезисах 8500 долларов - ред.), а также увеличить за пять лет приток прямых иностранных инвестиций до 40 млрд долл. против нынешнего показателя в среднем 4-5 млрд долл. в год.

Кроме того, доверие к суду должно составлять не менее 60% населения и экспертного сообщества, обновление кадрового состава чиновников должно охватить не менее 70% от общего количества госслужащих, а количество граждан, удовлетворенных уровнем жизни, к 2020 году должно составлять 90% от общего количества населения Украины.

Читайте такжеПорошенко хочет увеличить расходы на армию до 5% ВВППри этом к 2020 году 75% выпускников школ должны владеть двумя иностранными языками, а продолжительность жизни должна возрасти, минимум, на три года от нынешнего показателя в 71 год. Также президент ожидает, что до 2020 года лимит объемов закупки топлива у одного источника не будет превышать 30% от общего объема необходимого к закупке ресурса, а доля местных бюджетов в консолидированном бюджете страны составит не менее 65%.

Среди ключевых реформ Порошенко называет антикоррупционную реформу, судебную реформу, налоговую реформу, достижение независимости, реформу правоохранительной системы и системы обороны Украины, децентрализацию и реформу государственного аппарата, дерегуляцию и развитие предпринимательства, а также реформу здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко представил программу развития «Стратегия-2020» в рамках своей первой большой пресс-конференции для центральных и региональных СМИ.