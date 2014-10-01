В Одессе Шуфрича сопровождали люди, причастные к избиению активистов в феврале - председатель ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель Одесской облгосадминистрации Игорь Палица.

«Милиция устанавливает людей, которые были с Шуфричем и с депутатом областного совета Николаем Скориком. Эти люди стояли за спиной Скорика и имели полную возможность обеспечить безопасность Шуфричу, но пока им не дали отмашку, они этим не занимались. Эти же люди, сейчас идет проверка, были замечены в избиении журналистов и активистов 19 февраля на ступеньках Одесской облгосадминистрации», - сказал Палица.

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По его словам, эти же люди вчера приехали со Скориком и Шуфричем «для создания очередного конфликта, что им успешно удалось».

«Наверное, мы как-то не дотягиваем или проигрываем в этих информационных вещах. Но просто я не настолько циничен, чтобы думать, что такое может произойти. Где-то может быть, ошибся я – не оценил уровень цинизма Шуфрича и Скорика», - сказал глава ОГА.

По его словам, теперь будет проще расследовать, кто «их все-таки привел 19 февраля».

Он также отметил, что о инциденте, случившемся с Шуфричем, узнал после того, как все произошло.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября в Одессе проукраинские активисты приготовили мусорный бак для депутата Верховной Рады, кандидата в народные депутаты Нестора Шуфрича, однако он на свою пресс-конференцию, запланированную 30 сентября в офисе бизнес-центра «Шевченковский», не явился. Позднее активисты напали на Шуфрича, когда он давал интервью некоторым представителям СМИ. На крыльце здания ОГА произошла драка, после чего охрана Шуфрича, произведя предупредительные выстрелы и распылив слезоточивый газ, увезла депутата на машине. Пресс-служба Одесского регионального штаба партии «Оппозиционный блок», заявила, что Шуфрич«госпитализирован в шоковом состоянии» и сейчас находится в одной из клиник Одессы, где проходит обследование.

19 февраля возле Одесской областной администрации молодчики, вооруженные дубинками и металлическими прутами, избили журналистов и активистов. В числе потерпевших – сотрудники столичных СМИ и священник.