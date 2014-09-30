Все видео "общения" Шуфрича с избирателями в Одессе

Сегодня в Одессе на лестнице ОГА избили депута Верховной Рады, кандидата в народные депутаты Нестора Шуфрича.

Один из активистов местного Евромайдана рассказал УНИАН, что «никто не собирался искать Шуфрича, но так получилось». По его словам, перед дракой была «словесная перепалка и Шуфрич вел себя вызывающе». Сама же схватка возникла на крыльце ОГА.

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По факту драки возле здания Одесской облгосадминистрации, во время которой избили народного депутата Нестора Шуфрича, открыли уголовное дело.

«Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой Шуфричу были нанесены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга», - сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД в Одесской области.

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