Тарута подтвердил ведение переговоров об обмене донецкого аэропорта

Об этом Сергей Тарута сообщил сайту 62.ua. "Переговоры об обмене аэропорта действительно ведутся. К сожалению, Новоазовск в этих переговорах не обсуждается - он пока останется оккупированным городом. Обмен будет проводиться на территории, вплотную прилегающие к Донецку. Речь идет о больших территориях", - сказал председатель ОГА.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что украинская армия удерживает аэропорт Донецка, для того чтобы произвести обмен на оккупированный 25 августа Новоазовск.