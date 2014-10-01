Тарута подтвердил ведение переговоров об обмене донецкого аэропорта
09:50, 01 октября 2014Политика
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Председатель Донецкой областной госадминистрации (ОГА) Сергей Тарута подтвердил информацию о планируемом обмене донецкого аэропорта на территории, прилегающие к Донецку.
REUTERS
Об этом Сергей Тарута сообщил сайту 62.ua. "Переговоры об обмене аэропорта действительно ведутся. К сожалению, Новоазовск в этих переговорах не обсуждается - он пока останется оккупированным городом. Обмен будет проводиться на территории, вплотную прилегающие к Донецку. Речь идет о больших территориях", - сказал председатель ОГА.
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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что украинская армия удерживает аэропорт Донецка, для того чтобы произвести обмен на оккупированный 25 августа Новоазовск.
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