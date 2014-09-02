В Новоазовске боевики ограбили местные банковские отделения
13:30, 02 сентября 2014Политика
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В Новоазовске боевики ограбили местные банковские отделения.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО.
В Новоазовске террористы ограбили местные банковские отделения. Из-за этого в городе приостановлены социальные выплаты, существует дефицит продуктов питания, остатки продаются по завышенным ценам.
Напомним, в захваченном городе Новоазовск Донецкой области российские военные раздают местным жителям инструкции по правилам поведения.
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