В Новоазовске боевики ограбили местные банковские отделения.

Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО.

В Новоазовске террористы ограбили местные банковские отделения. Из-за этого в городе приостановлены социальные выплаты, существует дефицит продуктов питания, остатки продаются по завышенным ценам.

Напомним, в захваченном городе Новоазовск Донецкой области российские военные раздают местным жителям инструкции по правилам поведения.