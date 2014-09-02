В Новоазовске боевики ограбили местные банковские отделения

13:30, 02 сентября 2014
Политика
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В Новоазовске боевики ограбили местные банковские отделения.

REUTERS

Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО.

В Новоазовске террористы ограбили местные банковские отделения. Из-за этого в городе приостановлены социальные выплаты, существует дефицит продуктов питания, остатки продаются по завышенным ценам.

Напомним, в захваченном городе Новоазовск Донецкой области российские военные раздают местным жителям инструкции по правилам поведения.

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