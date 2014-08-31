В СНБО рассказали о ситуации в Новоазовске и раненых российских военных

Продолжается накопление бронетехники и артиллерии Вооруженных Сил РФ в районе Новоазовска Донецкой области и его пригороде в селе Маркино.

Об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко во время брифинга.

«По информации от жителей Новоазовска, в городе фиксируют присутствие на территории Украины военных в форме современного образца без опознавательных знаков, которые вооружены новыми автоматами Калашникова и современной военной техникой нового образца», - отметил Лысенко.

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По его словам, все российские десантники, которые были задержаны на территории Украины при незаконном пересечении границы, доставлены в Россию.

В то же время, по оперативной информации СНБО, в Санкт-Петербург прибыл уже пятнадцатый самолет с ранеными российскими военными на борту. Всего в госпитале Военно-медицинской академии находится около 180 раненых, доставленных из Ростова-на-Дону.