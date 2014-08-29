СМИ: артиллерия РФ обстреляла коридор для отхода украинских военных

В результате обстрела погибли около 100 украинских военных из 40-го, 39-го, 28-го батальонов вооруженных сил и остатков 51-го Волынской бригады, сообщают источники ZN.UA.

Читайте такжеСилы АТО под Иловайском отразили атаку российских танков и взяли 12 пленных - Семенченко

Информацию о расстреле коридора подтвердил журналист Назар Вознюк в эфире одного из телеканалов. "Я сейчас двигаюсь в колонне украинских войск, которая меняет место дислокации, передвигаясь вглубь страны. Сегодня началось активное продвижение российских войск. Последнее место, где мы их могли наблюдать - это было водохранилище близ Розовки. Колонна группировки войск, попавшая в окружение под Иловайском в 10.00 была расстреляна. Мы понятия не имеем, сколько осталось в живых, предположительно, около 20 человек, но это только с одной группы", - сообщил журналист. "Никакой коридор не был предоставлен, и ситуация плачевная", - добавил он.

В тоже время СНБО не подтверждает информацию о расстреле гуманитарного коридора возле Иловайска. Спикер Информцентра СНБО Андрей Лысенко опроверг информацию о сотнях погибших в результате расстрела, а также сказал, что информация о коридорах, открытых для вывода военных не разглашается с целью безопасности бойцов.