В Кировограде чиновника из ОГА бросили в мусорный бак (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, на 10:00 была запланирована встреча активистов кировоградского Евромайдана с новоназначенным руководителем области Сергеем Кузьменко, о которой договорились ранее. Однако около 09:40 на площадь Героев Майдана пришли кандидат в народные депутаты Олег Ляшко и еще около десятка мужчин. Они ворвались в помещение облгосадминистрации и начали требовать, чтобы им открыли кабинет Кузьменко, утверждая, что тот находится на рабочем месте.

Однако руководитель аппарата заверил, что Кузьменко в кабинете нет. Тогда Ляшко призвал "люстрировать" Смаглюка через мусорник. Мужчины, которые пришли с кандидатом в народные депутаты, вынесли чиновника во двор и бросили в мусорный контейнер, а затем мусорник перевернули. Дальше, когда Смаглюк выпал из контейнера, его вынудили также собирать мусор, который из контейнера вывалился вместе с ним. После этого все вернулись назад в кабинет Кузьменко. Кабинет уже был открыт, однако в нем никого не было.

Читайте такжеВ Кировограде активисты собрались под ОГА, чтобы не пустить нового главу области на работуКировоградские активисты вступили в словесный спор с ляшковцами из-за действий последних. В ответ радикалы заявили, что помогают Кировоградщине очиститься.

Все собравшиеся вернулись на площадь Героев Майдана, где выступил Ляшко, призвав бороться с возвращением к власти бывших "регионалов". Толпа скандировала "Банду - прочь!". Выступление кандидата в народные депутаты на площади перед облгосадминистрацией продолжается.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября президент Украины Петр Порошенко назначил внефракционного народного депутата Сергея Кузьменко председателем Кировоградской областной государственной администрации вместо Александра Петика.

Кузьменко с июня по декабрь 2012 года занимал должность заместителя председателя Кировоградской ОГА.

На парламентских выборах 2012 года был избран в Верховную Раду как кандидат от Партии регионов по 103-му округу (с центром в городе Александрия).

22 февраля 2014 года Кузьменко вышел из фракции Партии регионов, а позже и из самой партии.

После назначения Кузьменко председателем кировоградской ОГА активисты уже трижды выходили на протесты с требованиями "отменить указ о назначении экс-регионала Кузьменко руководителем области".

26 сентября общественные активисты Кировограда встретились с Кузьменко и пытались заставить его отказаться от должности. Однако губернатор ответил, что никогда не писал никаких заявлений под давлением. Кроме того, по его словам, свой голос за законы 16 января он отозвал.

Активисты оставили чистый лист бумаги и ручку Кузьменко и дали ему время для принятия решения до понедельника, 29 сентября.