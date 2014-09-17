Порошенко назначил нового председателя Кировоградской ОГА

00:46, 17 сентября 2014
Политика
0

Новым председателем Кировоградской ОГА стал Сергей Кузьменко.

УНИАН

Об этом говорится в указе президента Украины Петра Порошенко № 735/2014 "О назначении Сергея Кузьменко председателем Кировоградской областной государственной администрации".

Читайте такжеПорошенко уволил Ирину Веригину с должности и.о. председателя Луганской ОГА

Ранее на этой должности находился Александр Петик.

Его Порошенко уволил с должности указом № 734/2014.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter