Порошенко назначил нового председателя Кировоградской ОГА

Новым председателем Кировоградской ОГА стал Сергей Кузьменко.

Об этом говорится в указе президента Украины Петра Порошенко № 735/2014 "О назначении Сергея Кузьменко председателем Кировоградской областной государственной администрации". Читайте такжеПорошенко уволил Ирину Веригину с должности и.о. председателя Луганской ОГА Ранее на этой должности находился Александр Петик. Его Порошенко уволил с должности указом № 734/2014.

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