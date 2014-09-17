Порошенко назначил нового председателя Кировоградской ОГА
00:46, 17 сентября 2014Политика
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Новым председателем Кировоградской ОГА стал Сергей Кузьменко.
Порошенко назначил Сергея Кузьменко председателем Кировоградской ОГА
Об этом говорится в указе президента Украины Петра Порошенко № 735/2014 "О назначении Сергея Кузьменко председателем Кировоградской областной государственной администрации".
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Ранее на этой должности находился Александр Петик.
Его Порошенко уволил с должности указом № 734/2014.
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