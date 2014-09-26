Кировоградцы ворвались в ОГА и пытались заставить нового главу области уйти с должности

Как передает корреспондент УНИАН, активисты собрались на 14:30 на площади Героев Майдана. В 15:00 около 30 человек прошли в помещение ОГА.

Активистов и прессу пустили и направили в кабинет, куда должен прийти Кузьменко. Когда в зал вошел Кузьменко, активисты дали ему чистый лист бумаги и ручку и попросили написать отказ от должности.

Активисты объяснили чиновнику, что они обвиняют его в голосовании за законы 16 января и организации "титушек" 26 января. Также активисты утверждают, что новоназначенный руководитель области один из людей, которые должны попасть под люстрацию. Причем, если у Кузьменко есть желание, через пять лет он может вернуться в политику в области, но не раньше.

Однако Кузьменко ответил, что никогда не писал никаких заявлений под давлением. Кроме того, по его словам, свой голос за законы 16 января он отозвал.

Однако заместитель руководителя кировоградской Самообороны предложил Кузьменко предоставить копию заявления об отзыве голоса. На что Кузьменко пообещал обратиться в Верховную Раду с запросом предоставить этот документ.

"Я не работал ни на какие режимы, я работал на Александрию, Кировоградскую область и на страну... Вы говорите о 16 января - это ваше видение... Документ сфабриковали люди, которые за пределами страны, а я в стране... А на Майдане 26 января я был как на одной стороне, так и на другой", - сообщил Кузьменко.

Читайте такжеВ Кировограде активисты собрались под ОГА, чтобы не пустить нового главу области на работуКузьменко также предложил составить меморандум о сотрудничестве губернатора с общественностью.

Но как заявила журналистка телеканала "Интер" Елена Брынза, Кузьменко не отвечает за свои слова, ведь у нее есть видеодоказательства причастности Кузьменко к антимайдану, записи его выступлений во время этих акций в Кировограде.

"Мы не снимаем Майдан до понедельника. В понедельник к десяти часам давайте встретимся и вы сообщите нам о вашем решении. Я и мои друзья боролись и будем бороться", - сказал руководитель кировоградской Самообороны Николай Джоган.

Активисты оставили чистый лист бумаги и ручку у Кузьменко и дали ему время на принятие решения до понедельника. В понедельник будет снова встреча Кузьменко с общественными активистами.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября президент Украины Петр Порошенко назначил внефракционного народного депутата Сергея Кузьменко председателем Кировоградской областной государственной администрации вместо Александра Петика.

Кузьменко с июня по декабрь 2012 года занимал должность заместителя председателя Кировоградской ОГА.

На парламентских выборах 2012 года был избран в Верховную Раду как кандидат от Партии регионов по 103-му округу (с центром в городе Александрия).

22 февраля 2014 года Кузьменко вышел из фракции Партии регионов, а позже и из самой партии.

После назначения Кузьменко председателем Кировоградской ОГА активисты уже трижды выходили на протесты с требованиями "отменить указ о назначении экс-регионала Кузьменко руководителем области".

Активисты обвиняют новоназначенного председателя области, бывшего «регионала» Кузьменко в организации «титушек» на кировоградском Майдане 26 января и в сотрудничестве с Партией регионов.

Самооборона также объявила о собранных за несколько дней 498 подписях за отставку новоназначенного председателя облгосадминистрации.