ЦИК завершила регистрацию партий на внеочередных выборах в парламент

Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Как передает корреспондент УНИАН, в целом зарегистрированы 29 партий.

Читайте такжеСегодня ночью ЦИК определит порядковые номера партий на выборах в Раду

В частности, во время вечернего заседания были зарегистрированы 16 партий. Среди них: ”Оппозиционный блок”, ”Правый сектор”, Радикальная партия Олега Ляшко, ВО ”Свобода”, Либеральная партия Украины, партия Всеукраинское политическое объединение ”Украина - единая страна”, Конгресс Украинских Националистов, ”Блок левых сил”, ”Национальная Демократическая партия Украины”, ”Сила людей”, ”Сила и честь”, ”Новая политика”, ”Всеукраинское аграрное объединение ”Заступ””, ”Единая страна”, Партия Зеленых Украины, КПУ.

При этом, ЦИК отказала в регистрации Патриотической партии Украины и Партии пенсионеров Украины.