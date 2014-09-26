В Мариуполе сожгли помещение, где волонтеры собирали помощь для сил АТО

Вечером, 25 сентября, неизвестные в Мариуполе сожгли офис местных волонтеров, которые активно помогали силам АТО и раненым украинским военным.

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