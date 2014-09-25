Яценюк: Стокгольмский суд через год вынесет решение в споре между «Нафтогазом» и «Газпромом»

Об этом Яценюк заявил в своем выступлении в Совете внешних отношений США в Нью-Йорке.

”Мы ожидаем, что окончательное решение может быть вынесено судом примерно через год”, - сказал он.

Кроме того, Яценюк добавил, что Украина готова договариваться с РФ по газовым вопросам, но только на рыночных условиях.

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Как сообщал УНИАН, в середине июня НАК «Нафтогаз Украины» подала иск к «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью, в первую очередь, установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены, в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.

16 июня «Газпром» подал встречный иск к «Нафтогазу» в Стокгольмский арбитраж с требованием взыскать задолженность в размере 4,5 млрд долл. за поставленный ранее газ.