Довгого выгнали из города Знаменка

Об этом сообщает местное издание "Гречка". По данным издания, Олесь Довгий заказал зал в доме детского творчества и свез массовку, а "чужих" в зал пытались не пускать.

Между тем, жители города прорвались в зал, где сторонники Довгого ожидали прибытия кандидата, после чего все вышли на улицу.

Когда Олесь Довгий прибыл, его встретили криками "Ганьба", "Банду геть!", "Мы не хотим вас!", "Всех не купишь!", "Бандюга!", "Прочь из Знаменки!".

В свою очередь сторонники кандидата попытались скандировать "Довгий!", к ним присоединился сам кандидат, но их быстро перекричали.

Издание добавляет, что при попытке проводить агитационную речь прямо во дворе, Олеся Довгого забросали яйцами. В результате кандидат развернулся и покинул город, так и не выступив.

Олесь Довгий баллотируется по 102 округу в Кировоградской области.