В плену остаются около 700 украинских военных - СБУ

Об этом сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк в эфире канала ICTV.

"Действительно, сейчас, по нашим подсчетам, на основании списков, которые мы ведем, в плену остаются около 700 военнослужащих Вооруженных сил. Туда входят военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии и некоторые представители самообороны", - сказал Вовк, передает ТСН.

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В то же время, по его данным, в СБУ продолжают поступать заявления о пропавших без вести людях. Сейчас подобных заявлений насчитывается уже 1,7 тыс., а информации даже об их местах исчезновения нет.

Также Вовк добавил, что продолжаются процесс переговоров и освобождение украинских бойцов из плена.

Ранее сообщалось, что следующий обмен пленными украинскими силовиками и боевиками запланирован на среду.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября в СНБО проинформировали, что из плена террористов освобождено уже около 1,2 тыс. чел.