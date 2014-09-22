Из плена боевиков освобождены уже более тысячи человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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При этом он напомнил, что за прошедшие сутки из плена террористов освободили 28 украинских военнослужащих.

"В течение суток освобождено еще 28 военных из двух бригад и одного батальона", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, по данным Центра обмена пленными при Днепропетровской ОГА, по состоянию на 18 сентября в плену у российских наемников и военнослужащих оставались 803 украинских бойца и гражданские лица.