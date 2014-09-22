Порошенко разрешил госслужащим собирать пожертвования для армии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Закон позволяет лицам, находящимся на государственной или иной публичной службе, осуществлять публичный сбор благотворительных пожертвований для обеспечения боеспособности Вооруженных сил Украины.

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Как сообщалось, соответствующий закон Верховная Рада приняла 2 сентября.

В пояснительной записке отмечается, что действующее законодательство предусматривает, что для сбораи благотворительных пожертвований с использованием средств электронной связи или телекоммуникации необходимы официальные обращения руководителей Министерства обороны с соответствующими предложениями.

В то же время в соответствии с законом о благотворительной деятельности и благотворительных организациях, лица, находящиеся на государственной или иной публичной службе, не имеют права осуществлять публичный сбор таких пожертвований.