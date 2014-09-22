В Комитете избирателей Украины оценили расходы мажоритарщиков на подкуп

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Комитета избирателей Украины.

При этом в сообщении отмечается, что «значительная часть средств теневых фондов кандидатов пойдет на прямой и косвенный подкуп избирателей».

По прогнозам КИУ, среди «трендов» этой избирательной кампании будет материальная помощь семьям воинов и воинам АТО (дарение квартир, машин, мебели, бытовой техники, медицинская помощь - средства на операции и протезирование), материальная помощь переселенцам с временно оккупированных территорий.

Читайте такжеКрупнейшими угрозами в начале парламентской избирательной кампании является популизм и подкуп избирателей - ОпораКИУ прогнозирует использование косвенного подкупа - бесплатное предоставление товаров, услуг, в частности, создание учреждений бесплатного общественного пользования (бесплатные столовые, центры распространения гуманитарной помощи для малообеспеченных слоев населения, переселенцев из АРК Крым и зоны АТО); услуги по организации для граждан развлекательных мероприятий различного масштаба (фестивалей, концертов, дискотек, вечеринок в клубах, локальных развлекательных мероприятий - выступлений аниматоров, клоунов, кукольных представлений для детей и взрослых, поздравлений и вручений подарков мажоритарными кандидатами молодым на свадьбах и т.п.); оказание медицинских услуг (организация медицинских осмотров врачей, бесплатных ультразвуковых, рентгеновских исследований, услуг стоматологов, бесплатного протезирования зубов и т.д.); оказание услуг по обновлению инфраструктуры городов/сел за счет кандидатов (проведение ремонта дорог, жилых домов, социальных сооружений, восстановление госпиталей для воинов АТО, насыщение их медицинским оборудованием); предоставление бесплатных подарков (наборов продуктов, косметики, медикаментов, наборов ядов против вредных насекомых и животных и другое); оказание бесплатных консультативных юридических услуг (через сети общественных приемных предоставление консультаций в области хозяйственного, административного, гражданского права).

Читайте такжеАваков хочет сажать на 2 года за продажу голоса на выборахВ КИУ не исключают и прямого подкупа избирателей - предоставление путем сетевого маркетинга или использования локального административного ресурса денежного вознаграждения за согласие проголосовать за конкретного кандидата (в подтверждение своего будущего выбора избиратель должен был отметиться в списке, сдать конкретный корешок со штрих-кодом, подписать общественное соглашение).

В КИУ также отмечают, что накануне выборов кандидаты по мажоритарным округам «прогнозируемо будут перекупать членов комиссий с целью обеспечения их отсутствия на УИК в день выборов и создания возможностей для манипулирования результатами волеизъявления за конкретных кандидатов на мажоритарных округах».

Как отмечают в КИУ, основные причины подкупа: незрелые политические элиты, отсутствие политической культуры, политическая коррупция, неустоявшаяся демократия, апатия и разочарование граждан действиями власти, несбывшиеся ожидания граждан относительно новых политических элит и разочаровании результатами Революции достоинства (как следствие - отсутствие осознания гражданином своей роли и влияния на реальную политику и реформы в стране путем непосредственной демократии, т.е. выборов), низкий уровень жизни большей части населения в Украине, отсутствие среднего класса.