Москаль назвал потенциальных «беженцев» из партий НУ-НС (фамилии)

Советник министра внутренних дел Юрия Луценко, народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Геннадий Москаль в интервью газете “Дело”, размещенном на сайте «Самообороны» назвал пофамильно нардепов, которые, по его мнению, в ближайшее время могут заявить о выходе из партий, которые составляют блок НУ-НС.

«Думаю, это может быть Станислав Довгий, заявил Москаль. - Это все те, кто отказывался подписать коалиционное соглашение. Это может быть еще Владислав Каськив. Но выйти он может только из «Поры», которую и представляет во фракции. Также не могут выйти из «НУ — НС» Костенко и Матвиенко, потому что они представляют свои партии — «Рух» и «Собор» — в «Нашей Украине».

Как сообщал УНИАН, 19 февраля шесть членов НСНУ, из которых пять народных депутатов, объявили о выходе из рядов партии. Это, в частности, заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ и народные депутаты Михаил ПОЛЯНЧИЧ, Игорь КРИЛЬ, Виктор ТОПОЛОВ, Оксана БИЛОЗИР и Василий ПЕТЁВКА.

Раньше из НСНУ вышел глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.