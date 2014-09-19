РФ стягивает войска к Херсонской области и границе Крыма

СНБО сообщает о четырех тысячах солдат, разделенных на небольшие тактические группы, говорится в сюжете ТСН.

Российские военные развернулись от Каркинитского залива до Арабатской стрелки. В Госпогранслужбе подтверждают эту информацию. Вдоль перешейка пограничники насчитали 50 танков и 100 боемашин российской армии.

Читайте такжеРФ стягивает бронетехнику к украинскому погранпункту "Красная Таловка"

Не на самой административной границе, а на определенной глубине. От 3 до 10 километров. Около 4 тысяч личного состава. Есть и танки, и бронетранспортеры, и системы залпового огня", - рассказал начальник отдела по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По данным украинских силовиков, россияне активно разведывают позиции наших армейцев с помощью беспилотников.