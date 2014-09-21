США требуют от РФ до саммита G20 нормализовать ситуацию на Донбассе
До ноябрьского саммита G20 в Австралии, перед Россией поставлена задача продвинуться на пути нормализации ситуации на востоке Украины.
Об этом заявил министр финансов США Джек Лью, передает ТСН.ua. "Задача к ноябрю заключается в решении ряда вопросов, чтобы продвинуться по пути нормализации ситуации (на востоке Украины)", - приводят слова Джека Лью американские СМИ.
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По его мнению, российской стороне следует "приступить к выработке дипломатического решения, которое позволит Украине начать ликвидацию последствий (конфликта) и работу над ростом экономики".
Кроме того, американский чиновник добавил, что США и ЕС готовы продолжать сотрудничать по вопросу о санкциях против России "пока Россия будет продолжать угрожать суверенитету Украины и участвовать, прямо или косвенно, в боевых действиях на украинской территории".