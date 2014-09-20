Сегодня в Донецке из плена освобождены 35 военнослужащих - Порошенко

21:49, 20 сентября 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет о том, что еще 35 украинских военнослужащих были освобождены из плена в Донецке.

Петро Порошенко / УНИАН

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня в Донецке из плена освобождены 35 украинских военнослужащих из 51-й, 92-й и 93-й бригад. Слава Украине!", - отметил глава государства.

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