Сегодня в Донецке из плена освобождены 35 военнослужащих - Порошенко

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Сегодня в Донецке из плена освобождены 35 украинских военнослужащих из 51, 92 и 93 бригады. Слава Украине! pic.twitter.com/FOpooJWKNo - Петр Порошенко (@poroshenko) Сентябрь 20, 2014

"Сегодня в Донецке из плена освобождены 35 украинских военнослужащих из 51-й, 92-й и 93-й бригад. Слава Украине!", - отметил глава государства.