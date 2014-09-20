Сегодня в Донецке из плена освобождены 35 военнослужащих - Порошенко
21:49, 20 сентября 2014Политика
0 0
Президент Украины Петр Порошенко заявляет о том, что еще 35 украинских военнослужащих были освобождены из плена в Донецке.
Петр Порошенко / УНИАН
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Сегодня в Донецке из плена освобождены 35 украинских военнослужащих из 51, 92 и 93 бригады. Слава Украине! pic.twitter.com/FOpooJWKNo
- Петр Порошенко (@poroshenko) Сентябрь 20, 2014
"Сегодня в Донецке из плена освобождены 35 украинских военнослужащих из 51-й, 92-й и 93-й бригад. Слава Украине!", - отметил глава государства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter