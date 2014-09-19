2,4 тысяч человек находятся в плену боевиков или без вести пропали

Об этом на странице в Facebook сообщила уполномоченный президента Украины по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

Читайте такжеТеррористы пытают пленных женщин наравне с мужчинами - активисткаПо ее словам, после подписания Минского протокола удалось освободить около тысячи украинцев.

В то же время еще 2,4 тысячи остаются в плену боевиков либо числятся в списке без вести пропавших.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября в Минске был подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня, предусматривающий также взаимный обмен пленными между украинской стороной и боевиками.