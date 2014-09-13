В Одессе задержали трех террористов, которые планировали серию преступлений

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в результате спецоперации в Одессе задержаны три члена террористической группы. Все они местные жители. За денежное вознаграждение в размере 50 тыс. долларов США злоумышленники готовили в Одессе серии резонансных преступлений. В планы террористов входили, в частности, теракт в людном месте рядом с центральным офисом одного из банковских учреждений, а также убийства общественных активистов. Ответственность за теракты, по замыслу злоумышленников, должна была взять на себя мифическая организация «Украинская красная армия».

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У членов террористической группы изъят пакет с взрывчатым веществом (типа аммонала), 4 снаряженных детонатора, 30 запалов, колба с веществом для выпаривания гексогена, пистолет «Вальтер», 16 патронов для ПМ, охотничий нож (тесак), вещества для приготовления взрывчатки (селитра, серебрин, перекись водорода).

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Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде удержания под стражей.

Досудебное следствие продолжается.