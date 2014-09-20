Под Дебальцево ранены около 20 украинских силовиков - командир "Киевской Руси"

14:36, 20 сентября 2014
Политика
7 0

Под Дебальцево Донецкой области ранены около 20 бойцов сил антитеррористической операции.

REUTERS

Об этом командир 11-го батальона территориальной обороны "Киевская Русь" полковник Алексей Савич сообщил 112.ua.

Читайте такжеСилы АТО попали в окружение российских войск под Дебальцевым - журналист

Комбат батальона ранее сообщал, что боевики и российские военные стягивают силы в Дебальцево, намереваясь взять город.

Как сообщал УНИАН, по данным СНБО, за сутки в зоне АТО погиб 1 украинский военный, 7 ранены.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter