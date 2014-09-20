Под Дебальцево ранены около 20 украинских силовиков - командир "Киевской Руси"

Под Дебальцево Донецкой области ранены около 20 бойцов сил антитеррористической операции.

Об этом командир 11-го батальона территориальной обороны "Киевская Русь" полковник Алексей Савич сообщил 112.ua. Читайте такжеСилы АТО попали в окружение российских войск под Дебальцевым - журналист Комбат батальона ранее сообщал, что боевики и российские военные стягивают силы в Дебальцево, намереваясь взять город. Как сообщал УНИАН, по данным СНБО, за сутки в зоне АТО погиб 1 украинский военный, 7 ранены.

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