Под Дебальцево ранены около 20 украинских силовиков - командир "Киевской Руси"
14:36, 20 сентября 2014Политика
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Под Дебальцево Донецкой области ранены около 20 бойцов сил антитеррористической операции.
REUTERS
Об этом командир 11-го батальона территориальной обороны "Киевская Русь" полковник Алексей Савич сообщил 112.ua.
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Комбат батальона ранее сообщал, что боевики и российские военные стягивают силы в Дебальцево, намереваясь взять город.
Как сообщал УНИАН, по данным СНБО, за сутки в зоне АТО погиб 1 украинский военный, 7 ранены.
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