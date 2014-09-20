Украинские военные уничтожили 20 террористов и "Град" - пресс-центр АТО

Несмотря на режим временного прекращения огня, незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать позиции сил АТО. Огнем в ответ украинские военные уничтожили до 20 террористов, одну реактивную систему залпового огня БМ-21" Град" и четыре миномета.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

По информации пресс-центра, боевики вели артиллерийский и минометный обстрел по блокпостам и опорным пунктам в районах населенных пунктов Нижнетеплое, Счастье, Станично-Луганское в Луганской области, а также Трудовское, Гранитное, Красногоровка, Славное, Новый мир, Новоселовка, аэропорт "Донецк", Нижняя Крынка, Авдеевка, Новомихайловка в Донецкой области.

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Также отмечается, что с целью недопущения проникновения незаконных вооруженных формирований на территорию Украины проводятся мероприятия по инженерному оборудованию государственной границы.

Ситуация в Мариуполе остается стабильной, город находится под контролем сил АТО, сообщает пресс-центр.