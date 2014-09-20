Силы АТО попали в окружение под Дебальцево, двое бойцов погибли и 16 ранены - СМИ
12:33, 20 сентября 2014Политика
1 0
Украинских бойцов окружили с четырех сторон танками, "Градами" и артиллерией.
REUTERS
Под Дебальцево Донецкой области украинские военные попали в окружение боевиков и российских войск. Двое бойцов погибли, 16 ранены.
Как пишет "Новое время" со ссылкой источник с места события, украинских бойцов окружили с четырех сторон танками, "Градами" и артиллерией.
"Под Дебальцево котел. Наши в окружении, их расстреливают. Была команда держать позиции, но тяжелой техники нет. Командир на грани срыва", - говорится в сообщении.
Читайте такжеРоссийских военных на Донбассе массово переодевают в «ополчение»
Ранее в СНБО обещали, что бойцы АТО под Дебальцево не попадут в окружение.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter