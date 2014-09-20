Силы АТО попали в окружение под Дебальцево, двое бойцов погибли и 16 ранены - СМИ

Под Дебальцево Донецкой области украинские военные попали в окружение боевиков и российских войск. Двое бойцов погибли, 16 ранены.

Как пишет "Новое время" со ссылкой источник с места события, украинских бойцов окружили с четырех сторон танками, "Градами" и артиллерией.

"Под Дебальцево котел. Наши в окружении, их расстреливают. Была команда держать позиции, но тяжелой техники нет. Командир на грани срыва", - говорится в сообщении.

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Ранее в СНБО обещали, что бойцы АТО под Дебальцево не попадут в окружение.