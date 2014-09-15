Парубий: Точку в войне на Донбассе поставит общеукраинская мобилизация

Такое мнение в эфире одного из телеканалов озвучил бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий, пишет Gazeta.ua.

"Общеукраинской мобилизации будет достаточно, чтобы выкинуть оккупантов из страны", - отметил Парубий, добавив, что не украинцы начали войну, но "она против нас".

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Вместе с тем, говоря об амнистии сепаратистов, политик подчеркнул, она не коснется людей, которые совершили тяжкие преступления в ходе войны на востоке нашей страны.

"Не может быть никакой амнистии для людей, которые убивали и пытали наших граждан. Они должны ответить по закону", - сказал Парубий.

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В то же время, он добавил, что некоторые люди смогут избежать ответственности.

"Мы понимаем, что были люди, которые под страхом пошли на сотрудничество с террористами. Для них можно сделать исключение, но не для тех кто убивал граждан и солдат", - заявил экс-глава СНБО.