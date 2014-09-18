The Washington Post: Порошенко посетил Белый Дом и Конгресс, чтобы попросить о помощи для Украины

Об этом пишет Майкл Бирнбаум в своей статье, которая называется «Петр Порошенко посетит Белый Дом и Конгресс, чтобы попросить о дополнительной помощи для Украины», опубликованной в американской газете The Washington Post.

Однако на фоне опасений по поводу того, достаточно ли усилий прилагает Украина для борьбы с коррупцией, и осторожности Запада, который не хочет эскалации военного конфликта с Россией, абсолютно не ясно, вернется ли украинский лидер из Вашингтона, заручившись существенной поддержкой США. Украинский шоколадный магнат, который превратился в политика, планирует встретиться с президентом США Бараком Обамой в Белом Доме, а также выступит на совместном заседании Конгресса.

Из-за того что западные партнеры не предоставляют существенную военную помощь, многие украинцы чувствуют, что их страну бросили на произвол судьбы, говорят некоторые чиновники. Все больше людей устают ждать помощи и обреченно понимают, что их страна должна бороться своими силами с пророссийскими мятежниками, захватившими ключевые участки территорий на востоке. Чтобы укрепить хрупкое перемирие, украинский парламент во вторник одобрил предложение президента фактически отдать повстанцам контроль над некоторыми районами на востоке страны.

Читайте такжеПорошенко призывает США ужесточить санкции против РоссииПосле того как 5 месяцев украинские военные упорно пытались вернуть контроль над всем Донбассом, резкий поворот событий стал горьким разочарованием для многих проевропейских активистов в Киеве. Но украинская армия понесла серьезные потери в течение нескольких недель до того как 5 сентября было объявлено о прекращении огня, после того как российские военные помогли повернуть ход сражения. «Есть ощущение, и я должен честно сказать об этом, в украинском обществе, что и США, и ЕС делают недостаточно, чтобы поддержать Украину», – сказал министр иностранных дел Павел Климкин в интервью в Киеве незадолго до своего совместного с Порошенко трехдневного визита в Северную Америку. «Эти люди находятся на передовой настоящей борьбы за европейские ценности, за свободу, так они чувствуют».

Во время поездки в Вашингтон Климкин выразил надежду, что Украине предложат больше помощи. Чиновники говорят, что Украина просила предоставить ей передовые военные технологии, такие как средства связи, которые позволили бы военным подразделениям более эффективно координировать свои действия на поле боя. Чиновники также хотели бы, чтобы Запад быстрее выполнял данные финансовые обязательства, чтобы стабилизировать экономику страны, которая, по прогнозам НБУ, может сократиться до 10 % в этом году.

Читайте такжеПорошенко в Конгрессе США: Украина сейчас в центре новой попытки передела мираСоединенные Штаты предоставили Украине нелетальную помощь на общую сумму 60 млн. долл., в том числе продовольственные пайки, бронежилеты и средства связи. Также в этом месяце было запланировано 2 раза провести военные учения в Украине. Международный валютный фонд пообещал выделить кредит в размере 17 млрд. долл., чтобы помочь стране в ее борьбе за выживание, предупредив при этом, что ей может понадобиться дополнительно 19 млрд. долл. помощи. Украинские чиновники говорят, что они ценят усилия Запада, который пытается им помочь. Но некоторые с горечью отмечают, что президент Джордж Буш предоставил 1 млрд. долл. невоенной помощи Грузии, намного меньшей по размерам стране, чем Украина, после её короткой войны с Россией в 2008 г.

Запад нанес удар по российской экономике, введя санкции в отношении ее финансового, оборонного и энергетического секторов. Но негативные последствия от таких мер обычно проявляются очень медленно; а Россия угрожает Украине, как говорят многие в Киеве, здесь и сейчас. «Лучше показать, что вы сильны, чем просто делать заявления», – сказал Александр Данилюк, один из лидеров протестного движения на Майдане, который в настоящее время является советником в Министерстве обороны.

В последние недели многие американские законодатели из обеих партий посетили Киев и призвали предоставить летальную помощь Украине, которая способствовала бы украинским военным в противостоянии с пророссийскими мятежниками. Киев и его западные союзники заявили, что российские военные увеличили прямое вмешательство в боевые действия в середине августа, разгромив украинцев, но Кремль отрицает эти обвинения. Представители НАТО на этой неделе заявили, что даже после того как режим прекращения огня вступил в силу, около 1000 российских солдат остаются на территории Украины. Сенатор Карл Левин (демократ, штат Мичиган), председатель комитета по вооруженным силам Сената США, призвал поставить в Украину боеприпасы и ракеты класса «земля-воздух», что расходится с заявлениями Обамы, который стойко воздерживается от увеличения военной помощи. Другие демократы и республиканцы также призвали увеличить помощь Украине.

Боевые действия в восточной Украине продолжались в среду, несмотря на обещания обеих сторон прекратить огонь. Городские власти Донецка заявили, что «ожесточенные бои» продолжаются рядом с донецким аэропортом, который контролируется украинскими войсками. Двое мирных граждан были убиты и еще трое ранены, как сообщили власти. Полковник Андрей Лысенко, пресс-секретарь СНБО, сказал, что украинские военные в среду попадали под обстрел, по меньшей мере, 15 раз в разных местах.

В то время как Порошенко собирается просить о дополнительной помощи в Вашингтоне, некоторые украинцы сомневаются в том, готова ли их страна принять её, учитывая извечные проблемы с коррупцией, которые преследуют Украину с тех пор как она отделилась от Советского Союза в 1991 г. Эта обеспокоенность проблемой коррупции стала одной из основных причин проевропейских протестов в Киеве этой зимой, но сейчас все чаще появляются опасения относительно того, что за последних семь месяцев, с тех пор как был свергнут Виктор Янукович, было сделано очень мало для борьбы с ней.

Медлительность процесса принятия антикоррупционных мер разочаровала некоторых активистов. Протестующие поджигали автомобильные шины перед украинским парламентом на этой неделе, требуя, чтобы парламент принял законы, позволяющие провести более тщательное расследование деятельности должностных лиц, которые работали с предыдущим руководством Украины. Один из законопроектов, предполагающий такие меры, наконец, был принят после нескольких циклов голосований. Другие попытки принять антикоррупционные законы не увенчались успехом, при этом одна из уполномоченных по антикорупционной политике, которой было поручено возглавить борьбу против взяточничества, ушла в отставку в полном разочаровании.

«У большинства людей есть ощущение, что коррупция осталась на прежнем уровне», – сказал Андерс Аслунд, экономист Института международной экономики, который консультирует украинских лидеров в экономических вопросах.

Читайте такжеПорошенко попросил США создать спецфонд для инвестиций в УкраинуНезависимо от того, какими будут результаты визита Порошенко в США, публичность и позирование перед прессой должны помочь ему в Украине, даже если он вернется ни с чем. Украинцы будут голосовать на парламентских выборах 26 октября, и результаты опросов показывают, что националистические и другие партии, которые ведут жесткую политику, по всей вероятности, получат значительное количество голосов избирателей, которые обвиняют Россию в разжигании конфликта на протяжении последних месяцев.

«Сам факт, что Порошенко встречается с Обамой, очень важен для украинцев», – сказал Евгений Магда, политический аналитик киевского Центра общественных отношений. «Украинцы должны знать, что они не одни».