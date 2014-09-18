В России заявили, что 97% жителей оккупированного Крыма получили паспорта РФ
19:45, 18 сентября 2014Политика
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Федеральная миграционная служба (ФМС) временно оккупированного Крыма выдала 1 млн. 743 тыс. 880 паспортов России.
Оккупационная полуострова Крыма выдала паспорта 97% крымчан / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба ФМС.
«Более 97% населения полуострова Крым старше 14 лет получили российские паспорта», - сообщили в пресс-службе.
Читайте такжеВ оккупированном Крыму продолжают расти цены на продуктыВсего с момента аннексии Крыма ФСМ приняла более 1 млн. 780 тыс. документов на получение гражданства России от жителей Крыма.
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