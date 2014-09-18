В ходе расследования событий на Майдане допросили 1,5 тыс. человек и провели 100 обысков

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Виталий Ярема, выступая на международной конференции «Эффективное расследование через сотрудничество», организованной Генпрокуратурой совместно с проектом Совета Европы «Пакет неотложных мер для Украины», сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ.

«В ходе расследования были допрошены почти 1500 человек, проведено около 300 осмотров мест событий, около 100 обысков, назначено более 500 экспертиз. Часть уголовных производств уже направлено в суд», - сказал Ярема, информируя присутствующих о ходе расследования событий на Майдане.

По данным пресс-службы, с приветственным словом перед участниками конференции выступили также председатель Директората по правам человека Совета Европы Кристос Джиакомопулос, президент Европейского комитета по предотвращению пыток Летиф Хусейнов, юридический советник Международной консультативной группы Анна Остин и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

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Представители международных организаций заверили, что готовы и дальше помогать и поддерживать Украину на пути к реформам и совершенствования правоохранительной системы, отмечается в сообщении.