Немецкая разведка доложила о передаче Россией на Донбасс ЗРК "Панцирь" - СМИ

Федеральная разведслужба Германии BND представила секретный отчет, в котором говорится о том, что Россия предоставила боевикам на востоке Украины самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы наземного базирования "Панцирь".

Об этом говорится в сообщении немецкого таблоида Bild, перевод которого приводит ИноПресса.

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Отмечается, что переправка указанного вооружения была зафиксирована 15 и 25 августа. Кроме того, в отчете имеется информация об обучении сепаратистов на российской территории.

Представители Берлина подчеркивают в своем отчете, что обнаруженные системы ПВО не стоят на вооружении украинской армии.

Упомянутый отчет, говорится далее, был составлен по запросу члена комитета Бундестага по вопросам обороны и представителя партии "Левых" Александра Ноя и является секретным по причинам национальной безопасности.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 сентября, на брифинге в Киеве руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сказал, что у СНБО нет информации о количестве и размещении переброшенных террористам на Донбасс из России зенитно-ракетных комплексов "Панцирь".

"Относительно ЗРК "Панцирь" есть оперативная информация. Однако мы не знаем, сколько их и где они находятся", - сказал Лысенко.