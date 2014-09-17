Боевики увеличили количество обстрелов населенных пунктов с мирными жителями, есть погибшие - штаб АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО в соцсети.

Отмечается, что боевики в основном ведут огонь по блокпостам и опорным пунктам из минометов, а также из артиллерии и реактивных систем залпового огня, танков и стрелкового оружия.Читайте такжеЗа время перемирия украинских военных обстреляли почти 300 раз

"Следует отметить, что бандиты увеличили количество обстрелов по мирным населенным пунктам, рядом с которыми расположены позиции украинских войск. Эти провокации делаются с целью дискредитации сил АТО и устрашения населения Донбасса. В частности, бандиты обстреляли населенные пункты Орловка, Большая Крынка, Курахово. В результате бандитских огневых ударов есть погибшие и раненые среди мирного населения", - отмечают в штабе.

Силы АТО продолжают надежно удерживать занятые позиции и рубежи несмотря на провокации со стороны боевиков.