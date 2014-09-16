Заявление Шойгу дестабилизирует ситуацию в Черноморском регионе - МИД



Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины.

Как отмечается в документе, Министерство иностранных дел Украины с обеспокоенностью восприняло обнародованное рядом российских СМИ заявление министра обороны РФ Шойгу о развертывании «полноценной и самодостаточной военной группировки на крымском направлении».

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«Создав на части суверенной территории Украины «серую зону», которая де-факто не покрывается действующими многосторонними договорами в области контроля над вооружениями, Российская Федерация продолжает наращивать военное присутствие в АР Крым и создавать там ударную военную группировку с непонятными задачами. Заявленные российским министром причины таких военных приготовлений – рост иностранного военного присутствия вблизи российских границ и обострение ситуации в Украине – не выдерживают никакой критики, особенно на фоне достижения договоренности о прекращении использования оружия в Донецкой и Луганской областях», - подчеркивается в документе.

Министерство иностранных дел Украины воспринимает заявление Шойгу как дестабилизирующее ситуацию во всем Черноморском регионе и призывает Российскую Федерацию прекратить провокационные действия, которые несут угрозу суверенитету, территориальной целостности Украины и миру в регионе.