Россия собирается развернуть "полноценную группировку войск на Крымском направлении"

Об этом он заявил на очередном заседании коллегии МО РФ, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Одной из приоритетных задач (округа) стало развертывание полноценной и самодостаточной группировки войск на Крымском направлении", - сказал российский министр.

Читайте такжеВоенное руководство РФ планировало войну с Украиной не менее 11 лет - экс-советник ПутинаПричиной является то, что "военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении с начала текущего года существенно изменилась" (С начала года Россия оккупировала Крым и развязала "гибридную" войну на востоке Украины - ред.).

"Резко обострилась ситуация на Украине и увеличилось иностранные военное присутствие в непосредственной близости от нашей границы. Такое положение дел внесло определенные коррективы в повседневную работу командования округа", - заявил Шойгу.

Напомним, в граничащей с оккупированными территориями части Херсонщины происходит обустройство оборонных рубежей на случай агрессии со стороны оккупантов. Так, 10 сентября сообщалось, что жители города Новая Каховка за 3 дня вырыли более 3 км окопов.