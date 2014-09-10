Жители Новой Каховки вырыли более трех километров окопов со стороны Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, начиная с 7 сентября около 500 представителей общественных организаций, военных и правоохранителей в целях защиты города роют и укрепляют противотанковые окопы.

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По словам начальника Новокаховского горотдела милиции Владимира Калашника, эти окопы останутся тренировочным лагерем, но, в случае необходимости, они действительно пригодятся для защиты города и Северо-Крымского канала.