Жители Новой Каховки вырыли более трех километров окопов со стороны Крыма
18:42, 10 сентября 2014Общество
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Жители города Новая Каховка Херсонской области за 3 дня вырыли более 3 км окопов для оборонительных сооружений со стороны аннексированного Россией Крыма.
Жители Новой Каховки выкопали 3 км окопов / фото 0629.com.ua
Как передает корреспондент УНИАН, начиная с 7 сентября около 500 представителей общественных организаций, военных и правоохранителей в целях защиты города роют и укрепляют противотанковые окопы.
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По словам начальника Новокаховского горотдела милиции Владимира Калашника, эти окопы останутся тренировочным лагерем, но, в случае необходимости, они действительно пригодятся для защиты города и Северо-Крымского канала.
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