Украина сообщила ОБСЕ об ухудшении положения нацменьшинств в оккупированном Крыму

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД Украины, встреча Климкина с Торс состоялась сегодня.

В ходе встречи выражалась обеспокоенность ухудшением состояния обеспечения прав национальных меньшинств в результате агрессии Российской Федерации против нашего государства и незаконной оккупации Крымского полуострова.

Читайте такжеНа праздники крымские татары украсили Бахчисарай флагами Украины (фото)Отмечалось, что отслеживание Офисом верховного комиссара ОБСЕ ситуации на всей территории Украины, в первую очередь, в АР Крым и соответствующее реагирование на любые угрозы правам национальных меньшинств являются приоритетными для обеих сторон.

В Меджлисе провели обыск

«Ухудшение ситуации в сфере обеспечения прав и основополагающих свобод национальных меньшинств в Автономной Республике Крым неприемлемо. Происходят многочисленные нарушения прав этнических украинцев и крымских татар, проживающих на территории полуострова. Ответственность за нарушение определенных Конституцией и законами Украины прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированной территории возлагается на Российскую Федерацию», - сказал Климкин.

Читайте такжеЧубаров: Украинцы и крымские татары дружно бойкотировали "выборы" на оккупированном полуостровеКак сообщал УНИАН, сегодня вооруженные люди окружили здание Меджлиса в Симферополе и проводили в помещении обыск.