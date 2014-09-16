Из плена боевиков освобождены еще 8 украинских военных - Цеголко

08:14, 16 сентября 2014
Политика
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В понедельник из плена боевиков в Донецке были освобождены еще 8 военнослужащих.

REUTERS

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

По его словам, об освобождении украинцев президента проинформировали в антитеррористический центр при СБУ.

Напомним, 14 сентября Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 73 украинских военных были освобождены из плена в Донецке.

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