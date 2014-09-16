Из плена боевиков освобождены еще 8 украинских военных - Цеголко
08:14, 16 сентября 2014Политика
0
В понедельник из плена боевиков в Донецке были освобождены еще 8 военнослужащих.
REUTERS
Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.
По его словам, об освобождении украинцев президента проинформировали в антитеррористический центр при СБУ.
Напомним, 14 сентября Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 73 украинских военных были освобождены из плена в Донецке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter