Путин пообещал Баррозу, что торговой войны с Украиной не будет

Об этом шла речь в ходе телефонного разговора, который состоялся в понедельник по результатам трехсторонних переговоров, состоявшихся в прошлую пятницу относительно Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, сообщает Еврокомиссия.

"Оба президента отметили свое согласие с общими выводами трехсторонних переговоров. Эти выводы должны быть реализованы, и теперь ЕС будет обсуждать это с государствами-членами. Исходя из этого, президент Владимир Путин подтвердил, что не будет никаких изменений текущего двустороннего торгового режима между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.

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Кроме того, собеседники также обсудили энергетическую ситуацию, и было решено, что трехсторонняя встреча на уровне министров должна состояться. "Россия предложит дату уже в ближайшее время", - сообщает ЕК.

Также Баррозу подчеркнул необходимость полного уважения к 12 пунктам плана прекращения огня, который был согласован в Минске.

"Оба президента согласились с тем, что эти шаги должны способствовать политическому и мирному решению, при полном уважении суверенитета Украины и ее территориальной целостности", - отмечает ЕК.