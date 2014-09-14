Силы АТО отбили штурм аэродрома Донецка и прорыв боевиков из Пантелеймоновки

Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО.Читайте такжеБоевики продолжают обстрелы позиций и блокпостов сил АТО

"Вчера силы АТО отбили 2 штурма российских наемников. Речь идет об очередном штурме аэродрома Донецка и прорыв из н.п. Пантелеймоновки к Васильевкк Донецкой области. В прорыве участвовали более 200 боевиков. Атаки врага отбиты", - отметили в СНБО.

Напомним, российские СМИ сегодня сообщили, что в районе Донецкого аэропорта раздаются артиллерийские залпы.