Силы АТО отбили штурм аэродрома Донецка и прорыв боевиков из Пантелеймоновки
14:15, 14 сентября 2014Политика
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Вчера силы АТО отбили штурм аэродрома Донецка. Потерь среди военнослужащих нет.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО.Читайте такжеБоевики продолжают обстрелы позиций и блокпостов сил АТО
"Вчера силы АТО отбили 2 штурма российских наемников. Речь идет об очередном штурме аэродрома Донецка и прорыв из н.п. Пантелеймоновки к Васильевкк Донецкой области. В прорыве участвовали более 200 боевиков. Атаки врага отбиты", - отметили в СНБО.
Напомним, российские СМИ сегодня сообщили, что в районе Донецкого аэропорта раздаются артиллерийские залпы.
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